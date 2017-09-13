365 дней министерства по делам религий и гражданского общества

Ровно год назад глава государства постановил образовать новое ведомство - министерство по делам религий и гражданского общества. Нурсултан Назарбаев передал структуре функции и полномочия в трех сферах: взаимодействие государства с религиозными объединениями, гражданским сектором и молодежью. Vласть обобщает итоги годовой работы министерства.

Министр по делам религий и гражданского общества: Нурлан Ермекбаев, бывший секретарь Совета безопасности. Назначен 13 сентября 2016 года, в момент образования ведомства.

Рабочие встречи: председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан Маямеров; Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр; Главный раввин Казахстана Ешая Коген; Архиепископ Римско-Католической церкви Казахстана Томаш Пэта; Специальный представитель КНР по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности Чэн Гопин; Чрезвычайный и Полномочный Посол США Джордж Крол; Глава Представительства Европейского союза Траян Лауренцю Христеа; руководитель Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Игорь Баринов; Митрополит Коптской Церкви Лос-Анджелесский Серапион; представители Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы Пол Гиллис и Марк Хансен; Апостольский нунций в Казахстане и Таджикистане Фрэнсис Ассизи Чулликатт; исполнительный директор Международного центра «Хедая» по противодействию насильственному экстремизму Максуд Круз и др.

Рабочие визиты министра: Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, Южно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, Алматы; Бельгия, США, ОАЭ

Брифинги в Службе центральных коммуникаций (с участием министра): 3

Отчетная встреча с населением: 1 (16 июня); также принял участие в отчетной встрече акима Алматы Бауыржана Байбека с населением

Главные мероприятия, организованные министерством: Государственная молодежная премия «Дарын»; VI Форум религиоведов Казахстана; VII Гражданский форум Казахстана; Республиканский форум молодежи; I Форум корпоративной благотворительности

Количество предоставляемых госуслуг: 8

Разработанные и принятые законодательные акты: Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы (утверждена впервые); План предоставления грантов для НПО; Правила предоставления сведений о своей деятельности НПО и формирования Базы данных о них; Правила присуждения премий для НПО; Правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности.

Законопроекты в процессе обсуждения: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» (к концу октября должен быть представлен на рассмотрение в парламент)

Главные новшества законопроекта по вопросам религиозной деятельности: административная ответственность родителей за отказ от вакцинации ребенка; административная ответственность за использование религиозных атрибутов и лозунгов деструктивных течений в общественных местах; запрет преподавания религиозных вероучений вне духовных организаций образования; административная ответственность за оскорбление атеистических убеждений; недопущение вовлечения несовершеннолетних в деятельность религиозных организаций без согласия или сопровождения родителей; даны определения понятиям «деструктивное религиозное течение», «деструктивное идеологическое течение», «религиозный радикализм»; запрет на получение религиозного образования за рубежом без получения высшего духовного образования в Казахстане.

Главные разработки: корпоративный благотворительный фонд «Уақып», интернет-портал «Горячая линия 114»; интернет-портал «База данных НПО» (около 3 тыс НПО представили информацию о своей деятельности) - открытого доступа к базе данных у общественности нет, его планируется предоставить после официальной презентации; график регулярных встреч руководителей центральных госорганов с представителями гражданского сектора; награждение «лучших волонтеров» 2016 года

В процессе разработки: школьный учебник под рабочим названием «Общество и религия»; типовые квалификационные характеристики сотрудников молодежных ресурсных центров

Значимые реализуемые проекты: Первая премия для НПО; проект развития молодежного корпуса (совместно с Всемирным банком)

Главные инициативы: создание трехсторонней площадки - государство, бизнес и НПО - под названием «Асар»; открытие специальности «Религиоведение» в вузах Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей

Главные высказывания министра на различных мероприятиях:

«Для Республики Казахстан считаем салафизм неприемлемым и деструктивным религиозным течением <…> Мы считаем, что зрелое и мудрое казахстанское общество способно без законодательного запрета не допустить распространения этого чужеродного для нашей страны религиозного течения»

«Настоящего мусульманина распознают не по одежде или бороде, а по внутреннему миру, по тому, что в сердце и душе»

«К публикациям в различной прессе надо подходить очень критично. Зачастую информация искажается, подается не в том свете, в каком она должна быть на самом деле»

«В прошлые времена шутили: есть две области, в которых каждый считает себя специалистом — футбол и политика. Сегодня к этому добавилась религия. На мой взгляд, нужно меньше говорить на эту тему и больше делать» (источник)

«Свидетели Иеговы» является зарегистрированным официально в Казахстане, поэтому оно действует в соответствии с законодательством. Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской, и на сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет»

«Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован. Поэтому это уже является нарушением прав других людей. А этого мы не должны допускать»

«У нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно. Вместе с тем, необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу»

«Необходимо повышать квалификацию духовенства»

«Анализ показывает недостаточное участие центральных госорганов в реализации социальных проектов. Отдельные - и вовсе не работают с НПО в рамках госсоцзаказа <…> Это говорит о том, что некоторые госорганы до сих пор не осознали важности и пользы взаимодействия с НПО»

«Роль родителей в воспитании детей остается крайне недостаточной <…> Необходимо приучить родителей больше общаться с детьми, эта работа должна вестись постоянно»

«Было бы идеально, чтобы продекларировали то, что государство не вмешивается в процесс воспитания детей. И это действительно так. Но было бы идеально, если бы ребенок принимал сознательное решение по отношению к религии по достижении определенного возраста»

«Как правило, 90 % тех, кто уезжают в Сирию, потом раскаиваются и сожалеют об этом. Кто-то из них не может вернуться, потому что погибает, а кто-то не может вернуться так как, боится наказания. Это человеческая трагедия. Все это из-за того, что и в Интернете, и через знакомых идет пропаганда. Мечтают жить в каком-то халифате, но его не существует»