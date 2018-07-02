Евросоюз может ввести пошлины на товары из США на $294 млрд

Если США примут повышенные пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза, Еврокомиссия будет готова принять ответные меры в отношении американских товаров почти на $300 млрд, сообщают Ведомости.

«По мере того, как рынки будут становиться раздробленными, расходы США будут расти, американский экспорт автомобилей пострадает, американские потребители будут платить более высокие цены, а рабочие места сократятся», – говорится в документе Еврокомиссии. Представители ЕС отмечают, что европейские компании занимают более четверти американского автомобильного рынка.

В документе отмечается, что ответные меры затронут 19% американского экспорта на сумму $294 млрд. Эти контрмеры затронут весь рынок Соединенных Штатов Америки, ограничительные тарифы на импорт автомобилей могут нанести ущерб экономике страны на $13-14 млрд.

Представители General Motors и BMW заявляют, что введение пошлин приведут к подорожанию европейских продукции и к потере американцами, работающих в европейских компаниях, рабочих мест.

В конце июня Дональд Трамп объявил о готовности ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров. С 1 июля начали действовать заградительные пошлины на импорт стали на 25% и алюминия на 10%. В ответ на это ЕС начала взымать 25% пошлины с импортируемых американских товаров на 2,8 млрд евро.