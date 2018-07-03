Размер базовой пенсии теперь можно рассчитать на портале eGov

С 1 июля в Казахстане изменилась методика начисления базовой пенсии, которая теперь зависит от стажа участия человека в пенсионной системе. Портал eGov сделал возможным расчёт её размера онлайн, сообщает Казинформ .

Перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты произведен автоматически всем получателям. Чтобы понять логику новой методики, пенсионеры могут просчитать размер выплаты на портале eGov. Как отмечает корпорация правительство для граждан, для получения справки с вычислениями пенсионерам необязательно иметь ЭЦП. Им достаточно будет авторизоваться на портале по ИИН или, если вы зарегистрированы в базе мобильных граждан, при помощи SMS-пароля.

С 1 июля размер государственной базовой пенсионной выплаты в Казахстане пересчитан в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Отныне он включает в себя солидарный стаж до 1 июля 1998 года и накопительный после этого периода.

«Если гражданин работал и делал отчисления в единый накопительный пенсионный фонд 10 или менее лет (или вовсе не работал), то базовая пенсия назначается в размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год, отработанный сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94%. При стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% прожиточного минимума - 28 284 тенге», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пенсионный стаж включается: трудовой стаж на 1 января 1998 года, выработанный в солидарной системе; накопительный стаж, предусматривающий периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы; уход за ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 лет, время проживания с супругом военнослужащим, сотрудником спецгосорганов, дипломатическим работником.