В Алматы родные и друзья разыскивают продюсера фильма «Томирис»

В Алматы родственники и друзья разыскивают продюсера фильма «Томирис» Анну Чакиртову, которая вышла из дома в понедельник вечером и до сих пор не вернулась.

Как написала дочь Чакиртовой Камила Нугманова, 2 июля женщина вышла из дома без телефона и документов.

«Вчера ночью пропала моя мама (Чакиртова Анна Токтамысовна 1976 года рождения), после 9:24 вечера вышла из дома (Кунаева/Кабанбай батыра) без телефона, так как оставила его дома на зарядке, и без документов. Около 10:30 домой вернулся папа, ее уже не было. Запись с камер наблюдения из аптеки (время 20:04) после чего она вернулась домой и позже вышла в той же одежде. Пожалуйста, если кто-то её видел, сообщите по номеру: 87072031897», - написала Нугманова в своем аккаунте в Instagram.

По видеозаписи из аптеки видно, что Анна Чакиртова была одета в тёмное платье с принтом и в серебристые балетки.

Также, по данным инициативной группы поиска «Совет Общественной Безопасности», Анна Чакиртова позвонила родным с неизвестного номера, «говорила неразборчиво шёпотом и второпях, на заднем фоне были слышны мужские голоса, после чего звонок резко оборвался и по настоящее время телефон отключен».

«Убедительная просьба ко всем неравнодушным жителям города Алматы и Алматинской области оказать максимальное содействие в поисках без вести пропавшей Чакиртовой Анны», - пишет инициативная группа.

Информацию о предположительном местонахождении пропавшей можно сообщить сыну Анны Алану (+7 747 695 33 60) или активистам поисковой группы «Совет Общественной Безопасности» (+7 707 252 61 00).