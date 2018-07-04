В Казахстане выданы первые займы по программе «7-20-25»

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что в Казахстане начата реализация программы «7-20-25». Ипотечные займы уже выданы в Алматы, Астане, Атырау и Уральске, сообщает Казинформ .

В список банков партнёров программы «7-20-25» вошли Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, АТФБанк, Bank RBK, Народный банк, Цеснабанк и Жилстройсбербанк. До конца года к ним готовы присоединиться Сбербанк и ForteBank.

«Мы подписали соглашение с банками второго уровня. Уже выданы ипотечные займы в городах Алматы, Астана, Атырау и Уральск», - цитирует информагентство Акишева.

Согласно поручению президента Казахстана, разработанная программа (как часть пяти социальных реформ) должна позволить большому числу казахстанцев приобрести собственное жилье. Для этого обозначены низкая ставка вознаграждения (7% годовых), небольшой первоначальный взнос (20%) и срок займа (до 25 лет).

Размер займа варьируется от региона к региону. Так, например, для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау предусмотрена сумма до 25 млн тенге, 15 млн тенге – для других регионов.

Оператором выступит вновь созданная дочерняя организация Нацбанка – АО «Ипотечная организация «Баспана». Ожидается, что казахстанские банки получат 200 млрд тенге для реализации жилищной программы «7-20-25», в будущем её размер планируется увеличить до 1 трлн тенге.

Также в начале июня президент заявил, что только четыре категории граждан смогут приобрести квартиры по программе «7-20-25»: молодежь, учителя, врачи и государственные служащие. Кроме того, Национальный банк Казахстана определил механизмы реализации новой жилищной ипотечной программы «7-20-25». По предварительным расчетам, при стоимости квартиры в 7 млн тенге казахстанцы будут вносить ежемесячный платеж в 50 тыс тенге. Ипотечные займы по программе предоставляются в национальной валюте, и участвовать в ней могут граждане со стабильным доходом, не имеющие жилья на праве собственности.

Акишев в ходе брифинга также отметил, что в программе нет целевого государственного финансирования - финансирование будет осуществляться за счет привлечения долгосрочных ресурсов на фондовом рынке для обеспечения быстрой возвратности кредитных ресурсов.

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