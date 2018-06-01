Только четыре категории граждан смогут купить квартиру по программе «7-20-25»

Только четыре категории граждан смогут приобрести квартиры по программе «7-20-25». Это молодежь, учителя, врачи и государственные служащие, заявил в пятницу в ходе расширенного заседания политсовета партии «Нур Отан» президент Нурсултан Назарбаев. При этом, подчеркнул он, получить льготную ипотеку смогут только те, кто не имеет в собственности жилья.

«Мы хотим, чтобы квартиры получили, прежде всего, молодежь. То есть те, у кого нет жилья. Мне говорят тот, у кого есть, может улучшить жилье. Но у него есть крыша над головой, пусть улучшает, развивает, зарабатывает и покупает. А это мы делаем для тех, у кого сегодня никакой квартиры нигде нет. Иначе мы сделаем программу спекулятивной», - заявил Назарбаев, отметив, что если это жилье будет не первым, то граждане будут сдавать квартиры и зарабатывать на этом.

«Давайте четко себе уясним, всему обществу поясним, для кого, для чего мы все это делаем…. Мы хотим очень сильно двинуть эту сторону вопроса – молодежь, учителя, врачи, государственные служащие, у которых меньше заработные платы, они имеют сейчас возможность получить (жилье по новой программе)», - подчеркнул президент.

Назарбаев предложил реализовать новую жилищную программу в марте, уже в июле она должна быть запущена. Программа названа в соответствии с её тремя ключевыми параметрами – ипотеку можно будет взять под 7% годовых, внеся 20%-ный первоначальный взнос, на максимальный срок – 25 лет.