​Как изменится программа рефинансирования ипотечных займов?

Введённая в 2015 году программа рефинансирования ипотечных жилищных займов выходит на завершающую стадию. Однако её охват был признан Национальным банком недостаточным: часть проблемных заёмщиков не смогла участвовать в ней из-за нюансов с обеспечением кредитов. В связи с этим регулятор решил запустить второй этап программы, расширяющий её условия. Он должен помочь устранить валютные риски и снизить долговую нагрузку заёмщиков. Однако банки, как и заёмщики, могут встретиться с рядом сложностей, которые рискуют затянуть её выполнение.

В апреле 2015 года Национальный банк утвердил программу рефинансирования ипотечных займов для заемщиков 2004-2009 годов. Объём средств, необходимый для их оздоровления, был оценен регулятором в 130 млрд тенге. Нацбанк намерен использовать их по револьверному принципу, рефинансируя следующую очередь заявок по мере погашения первой. Поэтому общий размер одобренных заявок составил 148,7 млрд тенге. В работе по сей день остаются заявки на 24 млрд тенге. Нацбанк планирует завершить программу в течение 10 лет и за это время охватить 41 тыс. заёмщиков, включая 12 тыс. – социально уязвимых.

По итогам первого этапа программы около 25 тыс. заемщиков смогли получить рефинансирование под 3% годовых. А валютные заемщики с просрочкой более 90 дней на начало 2015 года конвертировали остаток долга в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года. К нынешнему моменту Фонд проблемных кредитов (ФПК) возместил курсовую разницу и пошлины на 7,6 млрд тенге из признанных 13,9 млрд тенге. При этом около 15-20% рефинансированных заёмщиков остались неплатежеспособными. В основном это социально уязвимые заемщики, чей доход формируется из бюджетных выплат – пособий, пенсий и т. д. Даже при снижении долговой нагрузки – перевод в тенге по курсу 188,35 тенге/доллар США, ставка вознаграждения 3% годовых, отмена пени и штрафов – ежемесячный платеж по кредиту немногим меньше или даже больше текущего дохода заемщика

Программа рефинансирования 2015 года была ориентирована на заемщиков 2004-2009 годов, поскольку 84% проблемных займов появились в этот период. Среди них больше половины – валютные ипотечные займы. Во многом возникновение проблем у заёмщиков обусловлено некачественной оценкой рисков – банки невнимательно анализировали финансовое положение заёмщиков, делая упор на стоимость залоговой недвижимости. В деловой практике это называется ломбардным подходом, но в отличие от ломбарда массовая продажа залогового жилья не спасает ситуацию – обычно она не превышает сумму основного долга. Кроме того, по данным Нацбанка, спрос на залоговое жилье не так высок из-за того, что продать жилье по цене, равной сумме долга, не получается, так как она выше текущих рыночных цен. А продавать его по цене ниже суммы долга означает, что заемщик должен выплачивать остаток долга уже лишившись имущества. К тому же, выселение из единственного залогового жилья чревато ростом социальной напряженности. Объединения ипотечников уже выходили на митинги по этой причине.

Поэтому Нацбанк, совместно с другими госорганами, партиями и общественными объединениями, начал разработку новой версии программы рефинансирования. По словам начальника Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Александра Терентьева, её первая версия предполагала рефинансирование только ипотечных займов, полученных на приобретение жилья. Однако многие проблемные ипотечные займы, взятые на другие цели, были обеспечены единственным жильем заемщика. По этой причине в обновлённой программе регулятор решил работать со всеми ипотечными займами 2004-2009 годов, которые соответствуют критериям по предельной сумме долга, площади жилья и т. д.

О новой программе

На первом этапе Нацбанк исходил из задачи нормализовать проблемные ипотечные займы, образовавшиеся в период 2004-2009 годов. Для этого регулятор анализировал обращения заемщиков с учетом внешних факторов – «свободного плавания» тенге, начавшегося в августе 2015 года. Вторым же этапом его работы станет расширение охвата валютных заемщиков 2010-2015 годов и снижение требований к некоторым заемщикам 2004-2009 годов.

Поскольку с 2016 года населению запрещено выдавать валютные займы при отсутствии валютных же доходов, то после утверждения новой версии программы почти все ипотечные займы будут переведены в тенге. Расширение действующей программы, а не разработка отдельной позволит применять уже утвержденные механизмы по льготному налогообложению при списании пени, просроченных процентов, возмещению курсовой разницы и уплаченных судебных пошлин.