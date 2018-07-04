Бывшего премьер-министра Малайзии суд обвинил в коррупции

Суд Куала-Лумпура предъявил обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку. Разак в ходе судебного заседания заявил о своей невиновности и намерении доказать ее в ходе судебного процесса, сообщает Коммерсант .

Суд отпустил бывшего премьер-министра под залог в $250 тыс. Сумма должна быть выплачена в два этапа.

Накануне Наджиб Разак был арестован по представлению Малайзийской антикоррупционной комиссии. В 2015–2016 годах эта же комиссия уже вела расследование в отношении Разака, но внезапно признала его невиновным и была распущена несмотря на массовые протесты общественности.

В конце мая 2018 года в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых, по заявлениям представителей полиции, были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму $28,6 млн, ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн и большое количество дизайнерских изделий из кожи. Также на счетах Разака оказались значительные средства, переведенные туда через счета государственных и частных предприятий со счетов фонда 1MDB.

Обвинения в отношении Наджиба Разака связаны с масштабным коррупционным скандалом вокруг злоупотреблений в государственном инвестиционном фонде 1MDB, создателем и высшим руководителем которого являлся экс-премьер.

Злоупотребление доверием, когда оно совершено лицом, занимающим официальный государственный пост, как и злоупотребление властью, является в Малайзии уголовно наказуемым деянием.