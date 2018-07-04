Его предшественник возглавил Академию правоохранительных органов
Назначен Главный военный прокурор
Фото Жанары Каримовой

По согласованию с президентом Нурсултаном Назарбаевым приказом Генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Дастан Сартаев назначен на должность Главного военного прокурора, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В среду Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров представил коллективу ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Ергали Мерзадинова, а также нового Главного военного прокурора Дастана Сартаева.

Ергали Мерзадинова покинул пост Главного военного прокурора и был назначен ректором Академии правоохранительных органов во вторник.

59-летний Дастан Сартаев окончил КазГУ им. Кирова. Трудовую деятельность начал в 1981 году в органах прокуратуры Жамбылской области, руководил районными и городскими прокуратурами. Возглавлял прокуратуры Актюбинской, Атырауской и Павлодарской областей. С 2014 года занимал должность прокурора Мангистауской области.

Временные обязанности прокурора Мангистауской области возложены на бывшего начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Ерлана Абаева. Начальником службы уголовного преследования назначен Талгат Татубаев. Начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением стал старший советник юстиции Бауыржан Мырзакеров.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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