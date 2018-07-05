На ряде центральных улиц Алматы вводится одностороннее движение

С 5 августа в Алматы в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова, сообщает пресс-служба акимата города.

Одностороннее движение вводится по улице Макатаева от Калдаякова до Муканова в западном направлении, по улице Гоголя от Ауэзова до Калдаякова в восточном направлении, по улице Богенбай батыра от Калдаякова до Масанчи в западном направлении, по улице Кабанбай батыра от Масанчи до Калдаякова в восточном направлении, по улице Карасай батыра в западном направлении от Масанчи до Розыбакиева, по улице Жамбыла в восточном направлении от Розыбакиева до Масанчи, по улице Муратбаева от Райымбека до Шевченко в южном направлении, по улице Шарипова от Абая до Макатаева в северном направлении.

«Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50%, а также снизить транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%», - говорится в распространенном сообщении.

При этом на улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай батыра выделяется обособленная полоса для общественного транспорта, тем самым создаются условия для его беспрепятственного движения (пример на схеме).

В пресс-службе также подчеркнули, что в целях повышения дорожной безопасности городом взят курс на снижение общего скоростного режима, в связи с чем на вышеуказанных участках максимально разрешенная скорость движения составит 40 км/ч.

В 2017 году одностороннее движение транспортных средств было введено на улицах Шевченко и Курмангазы.