​Глава Saudi Aramco прогнозирует глобальный дефицит нефти

На рынке нефти в ближайшие годы может возникнуть дефицит поставок из-за того, что крупнейшие игроки сосредоточились «на сланцевых и других краткосрочных проектах», считает глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его мнению, «увеличения инвестиций в краткосрочный цикл добычи будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса на нефть», сообщает Коммерсант .

По словам главы Saudi Aramco, международные энергетические компании уделяют основное внимание сокращению расходов и возврату средств инвесторам посредством выплаты дивидендов и выкупа акций. «Это свидетельствует о том, что компании беспокоится о соблюдении требований акционеров»,— отметил Нассер.

В числе тех, кто инвестирует в месторождения сланцевой нефти, Нассер назвал ExxonMobil, Chevron и Royal Dutch Shell. Сланцевые проекты приносят «быструю прибыль», но мир по-прежнему будет зависеть от поставок традиционной нефти, убежден глава Saudi Aramco.

Ранее аналитики Sanford C. Bernstein & Co допустили, что цены на нефть превысят докризисные максимумы и достигнут $150 за баррель. По прогнозам экспертов, извлекаемые запасы нефти при этом продолжают сокращаться. Как пишут аналитики, падение цен на нефть, вызванное ростом сланцевой добычи в США в 2014 году, привело к увеличению долговой нагрузки крупнейших нефтяных компаний. Из-за этого ряд компаний, включая Shell, Exxon Mobil и BP попытались улучшить свои показатели путем отказа от выкупа собственных акций и инвестиций в новые проекты, однако это вызвало отрицательную реакцию акционеров.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, крупнейшая в мире по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов