Бакытжан Сагинтаев возглавит ​делегацию Казахстана на инаугурации Эрдогана

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев возглавил казахстанскую делегацию, которая примет участие в инаугурации избранного президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает МИА «Казинформ» .

«По поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев возглавил делегацию Казахстана на инаугурации президента Турции», - сообщили в пресс-службе главы правительства.

Ранее агентство «Анадолу» сообщало, что 9 июля в Анкаре состоится церемония вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В мероприятии, которое будет организовано в президентском комплексе в районе Бештепе, примут участие главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран, а также главы шести международных организаций.

Высший избирательный совет Турции 4 июля опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов: победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%.