Церемония вступления его в должность президента Турции состоится сегодня
Бакытжан Сагинтаев возглавит ​делегацию Казахстана на инаугурации Эрдогана
Фото pm.kz

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев возглавил казахстанскую делегацию, которая примет участие в инаугурации избранного президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев возглавил делегацию Казахстана на инаугурации президента Турции», - сообщили в пресс-службе главы правительства.

Ранее агентство «Анадолу» сообщало, что 9 июля в Анкаре состоится церемония вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В мероприятии, которое будет организовано в президентском комплексе в районе Бештепе, примут участие главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран, а также главы шести международных организаций.

Высший избирательный совет Турции 4 июля опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов: победителем президентских выборов назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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