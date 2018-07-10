Северная Корея отказалась сотрудничать с США по вопросу денуклеаризации

Руководство Северной Кореи отказалось от создания рабочей группы с США для выработки политики по денуклеаризации Корейского полуострова. Это произошло из-за разницы в подходах к решению проблемы, сообщают Ведомости .

В результате переговоров 6-7 июля с зампредом центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем госсекретарь США Майкл Помпео создал департамент по денуклеаризации Северной Кореи лишь в своём ведомстве.

Помпео не удалось побеседовать с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя встреча была анонсирована Вашингтоном. Через несколько часов после завершения переговоров Помпео и Чхоля северокорейский МИД обвинил США в «одностороннем и гангстерском запросе на денуклеаризацию».

Представитель внешнеполитического ведомства КНДР заявлял также, что состоявшиеся переговоры привели стороны к «опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой». США настаивают на полной денуклеаризации в сжатые сроки, Пхеньян выступает за постепенный прогресс.

Обязательства КНДР по денуклеаризации были зафиксированы в декларации по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 12 июня. В ответ США обязались гарантировать Пхеньяну безопасность.