​Байбек ознакомился с ходом выполнения программ по сносу ветхого жилья и благоустройству дворов

Аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился с ходом выполнения программ по сносу ветхого жилья, благоустройству дворов и обновлению ряда проспектов города. Подготовка к сносу домов 1950-х годов постройки уже началась на улице Сулейменова выше Жандосова, сообщает пресс-служба акимата города.

Вместо ветхих домов на 8 квартир Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» совместно с частным застройщиком планирует возвести новые жилые дома с централизованной системой коммуникаций. Всего в этом районе планируется снести 44 ветхих строений. Вместе с этим запланирован снос двухэтажных аварийных домов по проспекту Райымбека на участке 2,7 га.

В ближайшие годы в городе планируется снести порядка 500 ветхих и аварийных домов, а на их месте возвести порядка 1,2 млн. квадратных метров нового жилья.

Байбек также осмотрел обновленные дворовые территории в Ауэзовском районе, где в этом году реконструируется 65 дворов. «Если в прошлом году в городе было отремонтировано 500 дворов, то в этом обновят ещё более 600 дворовых площадок», - говорится в сообщении акимата.

Во время строительства новых дворовых территорий устанавливаются детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы. Производится обустройство асфальтового и резинового покрытий, установка скамеек и урн, новых опор освещения и другой инфраструктуры. В части дворов в пилотном режиме установлены опоры освещения, работающие от солнечной энергии.

Аким Алматы также проверил ход работ по реконструкции исторического центра города. Сейчас на участках проспектов Абая, Аблай хана, Назарбаева и площади Абая ведётся переустройство инженерных сетей, уклада брусчатки, замена опор освещения, устройство поливочной системы, обновление входных групп и фасадов зданий. Реконструкция предусматривает расширение пешеходных зон, посадку зеленых насаждений и строительство фонтанов.