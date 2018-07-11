Facebook предоставляла Mail.ru Group данные о пользователях

Несмотря на официальный отказ распространять данные о пользователях, Facebook продолжала предоставлять Mail.ru Group и ряду других компаний личную информацию пользователей и прочие данные, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Если это верно, нам нужно определить, доступ к каким данным пользователей был предоставлен Mail.ru и как они могли поступить с полученной информацией», – заявил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, демократ Марк Уорнер.

В своем выступлении Уорнер сообщил, что между Mail.ru Group и властями Российской Федерации существуют определенные связи.

Име Арчибонг, вице-президент Facebook по сотрудничеству, заявил, что у компании нет никаких оснований считать, что Mail.ru Group использовал данные ненадлежащим образом. В свою очередь Mail.ru Group сообщили, что компания не связывалась с ними по данному вопросу.

До 2015 года Facebook позволяла компаниям-разработчикам приложений собирать данные, как об их пользователях, так и о лицах из их списков друзей. Компании могли получать доступ к именам, датам рождения, личным фотографиям пользователей и т.д. В мае 2015 года компания объявила о прекращении данной практики. Между тем в июне 2018 года стало известно, что Facebook позволяла определенным компаниям получать доступ к личным данным.