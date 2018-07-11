АЭС построят в Узбекистане

Узбекистан в сотрудничестве с российской корпорацией намерен начать строительство атомной электростанции. АЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году, сообщает Казинформ .

«В нашей стране началось создание атомной энергетики для использования атома в мирных целях. С российской государственной корпорацией «Росатом» достигнуто соглашение по строительству атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Его планируется полностью задействовать до 2028 года», - рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Национальное информационное агентство Узбекистана сообщает, что строительство атомной электростанции позволит стране ежегодно экономить 3,7 млрд кубометров природного газа. В результате его переработки будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. Экспорт сэкономленного газа даже без обработки будет приносить стране $550-600 млн в год.