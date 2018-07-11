Казахтелеком получил разрешение на покупку 75% акций Kcell

Комитет по регулированию естественных монополий завершил рассмотрение ходатайства Казахтелекома о приобретении 75% акций мобильного оператора Kcell. Ведомство одобрило сделку, но обязало Казахтелеком обеспечить независимую работу Kcell, введя в компании обособленное управление с независимым менеджментом и воздерживаясь от влияния на её решения, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«Установлено, что компании АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телком-Сервис», представляющие на рынке бренды «Алтел» и «Tele2», не входят в одну группу лиц. Контрольный пакет (50,52%) в этом товариществе принадлежит шведской компании «Tele2 AB». «Таким образом, учитывая, что в настоящее время Казахтелеком не имеет рыночной доли на рынке услуг сотовой связи, антимонопольный орган предоставил согласие на экономическую концентрацию, заключающуюся в приобретении Казахтелекомом 75% голосующих акций Kcell», - подчеркнули в Миннацэкономики.

При рассмотрении ходатайства антимонопольный орган провёл тщательный анализ и оценку конкуренции на рынке услуг сотовой связи. При принятии решения, подчёркивают в ведомстве, были учтены позиции всех участников рынка. Совместно с уполномоченным органом в области связи – Министерством информации и коммуникаций Казахстана – также были оценены предполагаемое влияние и эффект от совершения сделки для потребителей, участников и на отрасль в целом.

При положительном исходе сделки Казахтелеком, отмечают в Миннацэкономики, войдет на рынок сотовой связи страны и займёт на нём 37,5% долю: «Следует подчеркнуть, что сделка не повлияет на стоимость услуг сотовой связи для конечных потребителей. В соответствии со статьей 208 предпринимательского кодекса Республики Казахстан, Антимонопольным комитетом установлен ряд требований и условий в интересах потребителей страны и развития отрасли в целом, нарушение которых повлечёт пересмотр решения, в том числе отмену сделки в судебном порядке».

По данным ведомства, в число этих условий вошло: сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение трех лет после завершения сделки; появление дополнительных услуг для абонентов; расширение покрытия сети 4G в сельских населенных пунктах (с численностью населения 4 тыс. человек и более) до 2021 года; внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря 2021 года.

«Для осуществления АО «Kcell» независимой предпринимательской деятельности, в качестве условия, предусмотрено ведение компанией обособленного управления с независимым менеджментом, то есть акционер не сможет определять ведение предпринимательской деятельности новым менеджментом АО «Kcell», - говорится в сообщении ведомства.

Также в интересах потребителей антимонопольный орган обязал АО «Казахтелеком» сохранить бренды «Кселл» - «Activ». В целях сохранения должного качества услуг и стоимости предписано также сохранить действующие договора по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками рынка сотовой связи. Эти условия являются обязательными для исполнения со стороны АО «Казахтелеком» при совершении сделки.

Кроме того, в адрес министерства информации и коммуникаций направлено предписание, исполнение которого должно помочь сохранению и развитию конкуренции на рынке сотовой связи.

Компания Kcell была зарегистрирована под названием ТОО «GSM Казахстан» в 1998 году. Крупным акционером компании стал Fintur Holdings B.V, при этом 49% принадлежало Казахтелекому. В конце 2011 года Казахтелеком продал свою часть бизнеса Fintur Holdings B. V.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания TeliaSonera заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В уставном капитале Kcell TeliaSonera присутствует через две дочерние компании: Sonera, которой принадлежит доля в 24%, и Fintur Holdings B.V, которой принадлежит 51% акций компании. Контрольный пакет Fintur Holdings BV принадлежит Telia Company (74%), которая была создана после слияния шведской Telia и финской Sonera. Остальные 26% принадлежат турецкому оператору Turkcell.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 млн. до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. Участники рынка оценили сделку в 300 млрд тенге, однако член правления Казахтелекома Каспарс Кукелис подчеркнул, что более реально говорить о её размере в 200 млрд тенге.

По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома. Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что процедурный срок по принятию решения установлен – 8 апреля 2018 года. После этого министр заявлял о продлении рассмотрения на несколько недель.

Против сделки Казахтелекома активно выступала компания Beeline. Оператор не видел в ней рисков непосредственно для национальной компании. Однако высокая доля концентрации, по мнению Beeline, сделает невозможным развитие новых инфраструктурных операторов связи, поскольку создаст перекосы в распределении частот и другой инфраструктуры.