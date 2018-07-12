Над Антарктидой исчезла озоновая дыра

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщает об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой, такие данные получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы в ноябре 2017 года, передает РИА-новости .

«Первые озоновые снимки программы Copernicus Sentinel-5P показывают закрытие озоновой дыры над Южным полюсом в ноябре 2017 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕКА. Это первичные данные с этого космического аппарата, размещенные в открытом доступе. Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неясно. К сообщению прилагается посуточное изображение, согласно которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года.

Также спутник зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии. «Заметно видно загрязнение воздуха, выделяемое в крупных городах и вдоль судоходных путей», — сообщает ЕКА.

Озоновая дыра над Антарктидой – одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца. Резкое падение концентрации стратосферного озона - озоновая дыра - была впервые обнаружена над Антарктидой в 1980-х годах.