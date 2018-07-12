Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неясно
Над Антарктидой исчезла озоновая дыра
Фото NASA

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщает об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой, такие данные получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы в ноябре 2017 года, передает РИА-новости.

«Первые озоновые снимки программы Copernicus Sentinel-5P показывают закрытие озоновой дыры над Южным полюсом в ноябре 2017 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕКА. Это первичные данные с этого космического аппарата, размещенные в открытом доступе. Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неясно. К сообщению прилагается посуточное изображение, согласно которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года.

Также спутник зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии. «Заметно видно загрязнение воздуха, выделяемое в крупных городах и вдоль судоходных путей», — сообщает ЕКА.

Озоновая дыра над Антарктидой – одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца. Резкое падение концентрации стратосферного озона - озоновая дыра - была впервые обнаружена над Антарктидой в 1980-х годах.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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