Над Антарктидой исчезла озоновая дыра

Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неясно
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщает об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой, такие данные получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы в ноябре 2017 года, передает РИА-новости.
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