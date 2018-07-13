​Тенге торгуется по 344,2 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $64,55 млн., показав снижение на $54,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,26 за баррель. Как писало издание The Bell, в среду, после открытия торгов в США, котировки всего за четыре часа потеряли $5,5, продемонстрировав крупнейшее суточное падение с 2016 года. Причина рекордного падения — продолжающийся поток новостей о пошлинах США на китайские товары. «Это [торговая война] может привести мировую экономику к замедлению, которое не может не сказаться на спросе на нефть и приведет к "медвежьему" рынку. Это не иррациональные опасения», — рассказал FT аналитик Societe Generale Майкл Уиттнер. Вместе с нефтью дешеветь начали и все остальные сырьевые товары — от металлов до соевых бобов. Товарный индекс Bloomberg в среду упал на 2,8%.

Торговая война — новый важнейший фактор для цен на нефть, которые с начала года выросли почти на 20%. До её начала причин для падения не было. Поставки нефти из Ирана (из-за новых санкций) и Венесуэлы (из-за экономического коллапса) падают, и страны ОПЕК, три года державшие мировые цены, ограничивая объем добычи, сейчас стали его наращивать, чтобы не дать рынку перегреться. На росте мировой добычи настаивает и Дональд Трамп, который собирается обсудить этот вопрос в понедельник на встрече с Владимиром Путиным.

Как сообщал Reuters, рубль закончил торги четверга в плюсе на фоне попыток восстановления валют развивающихся рынков после падения накануне, а также миролюбивых заявлений американского президента в преддверии саммита США-Россия. Негативным же фактором для рубля продолжает выступать ежедневная покупка валюты российским Центробанком для Минфина в рамках бюджетного правила, к которому добавляется другой устойчивый спрос на валюту, который отмечают участники рынка последние несколько дней.