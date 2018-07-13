Казахстанская команда заняла 18-е место на международной математической олимпиаде

Казахстанская команда завоевала четыре серебряных и две бронзовых медали на международной математической олимпиаде в Румынии. В этом году казахстанская команда улучшила свой прошлогодний результат, поднявшись с 25-го до 18-го место в общекомандном зачете. В этом году в олимпиаде принимали участие команды из 107 стран. Результаты опубликованы на сайте Олимпиады.

Члены команды Аружан Аманбаева, Алексей Цеховой, Алихан Кудайбергенов и Шынгыс Билялов заработали на олимпиаде серебряные медали, а Рахман Асматуллаев и Алихан Зиманов – бронзовые.

Самый большой вклад в общекомандный результат внесла ученица Республиканской физико-математической школы города Алматы Аружан Аманбаева, сообщается на сайте РФМШ. В 2016 и 2017 годах Аружан уже завоевывала бронзовые медали международной математической олимпиады, а в этом году набрала наивысший результат в казахстанской команде.

59-я международная математическая олимпиада проходила в румынском городе Клуж-Напока.

Победителями олимпиады в этом году стала команда из США, второе место заняли российские школьники, а третье место заняла команда из Китая.