Алматинцы смогут проголосовать за переименование одной из улиц в честь Батырхана Шукенова

Проект о переименовании 164 улиц города Алматы опубликовали на сайте электронного правительства . В нем предлагается переименовать улицу Наурыз в Бостандыкском районе в честь известного певца и композитора Батырхана Шукенова, сообщает МИА « Казинформ» .

Оставить комментарий по поводу переименования можно на сайте электронного правительства.

Улица Наурыз находится в микрорайоне Алатау. Она начинается у гор, а заканчивается у русла Большой Алматинки. Ее протяженность составляет около 1,4 км.

Также переименование коснется улицы Аксайской, которую предлагают назвать в честь поэтессы Фаризы Онгарсыновой. Именем архитектора Владимира Кацева, спроектировавшего высокогорный комплекс «Медео» и здание алматинского цирка, предлагают назвать улицу Хантәңірі. В проекте необходимость переименования алматинских улиц объясняется что их названия уже встречаются в других районах города.

Идею назвать улицу в честь Шукенова маслихат Алматы анонсировал в середине мая. Музыкант скончался от инфаркта в ночь на 29 апреля 2015 года. Шукенов начал карьеру саксофонистом у певицы Розы Рымбаевой, а в 1988 году организовал группу «А'Студио». В 2000 году музыкант покинул группу и возобновил сольную карьеру.