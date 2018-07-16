Мир за ночь. 15-16 июля 2018 года

Газета сообщила, что время визита принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир. В пятницу президент США Дональд Трамп прибыл на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II. Трамп - 12-й президент, с которым познакомилась британская королева. Визит президента США сопровождался массовыми акциями протеста, на которые пришли сотни тысяч несогласных с проводимой им политикой.

После атаки боевиков радикальной группы «Боко харам» десятки военных правительственной армии Нигерии числятся пропавшими без вести. Нападение на солдат произошло в штате Борно на северо-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». По данным китайского агентства, речь идет о пропаже 70 военных, среди которых 5 офицеров. Радикальная группа напала на военный конвой в субботу утром.

Ранее сообщалось, что отряд вооруженных радикалов напал на военную базу, расположенную близ границы с Нигером. В результате многочасового боя военнослужащим пришлось отступить под натиском противника, и «Боко харам» удалось установить над точкой контроль. «Боко харам» – нигерийская исламистская группировка, действует на севере и северо-востоке Нигерии, а также совершает атаки на территориях соседних государств – Чада, Камеруна и Нигера. В 2015 году «Боко харам» присягнула на верность организации «Исламское государство» и сменила название на «Западноафриканскую провинцию «Исламского государства».