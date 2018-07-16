Мир за ночь. 15-16 июля 2018 года

Сегодня вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Теперь потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира, сообщает РИА Новости
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Поправки об изменениях в техрегламенте о безопасности молока и молочной продукции были приняты советом Евразийской экономической комиссии еще в ноябре 2017 года. Из него следует, что производителям молочной продукции необходимо указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Изменения также предписывают наносить на лицевую сторону упаковки черную рамку с надписью «содержит растительные жиры». Кроме этого, должна указываться технология производства молочного продукта. Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Слово «продукт» может быть изменено любым другим термином, описывающим продукт: крем, паста, соус. В то же время исключается использование таких понятий как «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок».
Производители все еще имеют возможность производить молочную продукцию со старой маркировкой до 16 января 2019 года. Полный переход на новую маркировку ожидается к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности. В то же время первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках уже этой осенью.
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравились два человека недалеко от английского города Солсбери, предположительно находилось во флаконе духов, сообщает BBC
со ссылкой на интервью брата одного из пострадавших. Мэтью Роули удалось поговорить со своим братом, который находится в тяжелом состоянии в больнице Солсбери. Чарли предполагает, что яд находился во флаконе духов, который он подобрал, когда был со своей подругой.
Лондонская полиция не стала комментировать слова Мэтью Роули. Ранее сообщалось, что «Новичок» был найден в небольшом флаконе в квартире пострадавшего. Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня. Дон Стерджесс скончалась 8 июля. Следователи полагают, что нынешнее отравление связано с делом бывшего агента ГРУ и его дочери – Сергея и Юлии Скрипаль, которых отравили с помощью «Новичка» 4 марта.
В центре Парижа во время празднования победы французской сборной на чемпионате мира произошли погромы. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ, сообщает Коммерсант, со ссылкой на телеканал BFM.
Хулиганы примкнули к празднующим победу фанатам и забросали камнями витрины магазинов на Елисейских полях. В результате полиция эвакуировала сотни тысяч болельщиков и арестовала семь человек. К центральной улице также подогнали спецтехнику с водометами. В то же время беспорядки произошли в Лионе, Руане, Гренобле и в нескольких других французских городах. В Марселе полицейские получили травмы во время столкновений с хулиганами. 15 июля сборная Франции обыграла сборную Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу со счетом 4:2.