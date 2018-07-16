За год численность населения выросла на 1,3%
Население Казахстана выросло до 18,25 млн человек
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

По состоянию на 1 июня 2018 года численность населения Казахстана составила 18 млн 253,3 тыс человек. За год население страны выросло на 1,3% или 239,1 тыс человек, сообщает Казинформ со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

Комитет сообщает, что в период январь – май 2018 года число родившихся составило 159,9 тыс человек – это на 2,9% больше чем за соответствующий период прошлого года. Число умерших составило 56,4 тыс человек, что на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Численность городского населения в стране составила 10 млн 514,3 тыс человек или 57,6% от общей численности населения.

По сведениям органов миграционной службы, за период январь – май количество прибывших мигрантов уменьшилось на 25,6% в сравнении с прошлым годом и составило 5 359 человек. В то же время число выбыших из страны мигрантов увеличилось на 17,3% и составило 12 874 человека. В статистике межрегиональной миграции до сих пор лидируют Алматы и Астана, с положительным сальдо в 14 185 и 4 898 соответственно.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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