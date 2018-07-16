Китай отреагировал иском в ВТО на новые американские пошлины

В понедельник Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации в отношении намерений США ввести дополнительные пошлины на китайскую продукцию годовым объемом поставок в $200 млрд., сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР .

«Китай 16 июля обратился с иском в ВТО в связи с предлагаемыми мерами обложить дополнительными пошлинами ввозимые в США китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов», — говорится в заявлении министерства.

На прошлой неделе США объявили о готовности ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР годовым объемом в $200 млрд. В ответ министерство коммерции Китая назвало действия США неприемлемыми и заявило, что Китай намерен немедленно обратиться в ВТО с дополнительным иском.

Китай и США уже ввели взаимные повышенные таможенные пошлины. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 товаров с общим объемом поставок в $34 млрд. в год. В тот же день Китай ответил вводом пошлин в 25% на равнозначный объем товаров из Америки.