Китай отреагировал иском в ВТО на новые американские пошлины

Всемирная торговая организация решит судьбу торговой войны между США и Китаем
В понедельник Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации в отношении намерений США ввести дополнительные пошлины на китайскую продукцию годовым объемом поставок в $200 млрд., сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.
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