Начались переговоры Путина и Трампа

В Хельсинки началась встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщают Ведомости . В начале главы государств поговорят в формате тет–а–тет, что предполагает личное общение без помощников и членов делегаций. Следующим этапом встречи будет общение совместно с членами делегаций.

Составы делегаций ограничены: со стороны России – министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США – госсекретарь Майкл Помпео и ближайшие советники президента.

Переговоры начались с задержкой, изначально они должны были начаться в 13.15 по местному времени (16:15 по времени Астаны). Самолет российского президента приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа только около 13:00. Дональд Трамп находится в Хельсинки еще с воскресенья. В Президентский дворец, где будет проходить встреча, Путин прибыл первым. Трамп приехал во дворец примерно через 15 минут после Путина.

Перед началом официальной встречи главы государств сделали совместную фотографию. На общение Владимира Путина и Дональда Трампа отведено три часа.