Мир за ночь. 16-17 июля 2018 года

Стали известны итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки; Основатель Amazon назван богатейшим человеком современности; В России задержали всех членов Pussy Riots, принявших участие в акции во время финального матча Чемпионата мира 2018; В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения; Число пострадавших при выбросе лавы на Гавайях выросло до 23 человек.

16 июля состоялась первая полноформатная встреча лидеров России и США в Президентском дворце Хельсински, сообщает ТАСС.​ Вопреки первоначальным планам Москвы по итогам переговоров двух президентов не было принято совместного заявления, уточняет Коммерсант. Впрочем, вступительная речь президента России Владимира Путина на пресс-конференции во многом отражала то, что российская сторона хотела заложить в совместную декларацию. Путин назвал их «весьма успешными и полезными», а также прошедшими «в откровенной и деловой атмосфере». Российский лидер также рассказал, что передал Трампу записку с предложением по нераспространению ядерного оружия.

Путин заявил, что прошедшие переговоры отразили совместное с президентом Трампом «желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня».

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что «дипломатия и совместная работа предпочтительнее конфликтов и враждебного отношения, продуктивный диалог хорош не только для США и для России, но и хорош для всего мира». Трамп также добавил, что Россия будет работать с США над денуклеаризацией КНДР. Следом он пояснил, что по-прежнему считает Путина соперником, но расценивает это как «комплимент».

Главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего бизнесмена в мире. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg. Сейчас состояние Безоса оценивается более чем в $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего вторую строчку рейтинга. В начале июля Bloomberg также называл Безоса богатейшим человеком с $142 млрд.

Однако сейчас Безосу удалось побить и рекорд Гейтса, установленный в 1999 году на волне бума интернет компаний. Тогда состояние основателя Microsoft преодолело отметку в $100 млрд. По текущему курсу с поправкой на инфляцию это $149 млрд. Состояние Безоса в $150 млрд делает его еще и богатейшим человеком в современной истории с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей по версии Forbes. Bloomberg отмечает, что состояние Гейтса также могло бы превысить $150 млрд, если бы он тратил меньше на благотворительность. С 1996 года он пожертвовал почти 700 млн. акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Ольгу Пахтусову по части 3 статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) за акцию на стадионе «Лужники» во время финала ЧМ-2018, сообщает Коммерсант.

Срок ареста исчисляется со дня задержания — 15 июля. Также активистке запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трех лет. Ранее подобное наказание получили другие участники акции — Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева. Во время финального матча ЧМ-2018 Франция—Хорватия, трое девушек и мужчина из группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме, проведя таким образом акцию «Милиционер вступает в игру». Их сразу задержали и отвезли в полицию.

Не менее 44 человек погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Кацина на севере Нигерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Vanguard. «Уровень воды поднялся на 10 футов, и это настоящее стихийное бедствие», — сообщил губернатора штата Кацина Амину Масари. По его словам, 500 домов разрушены и тысячи людей остались без жилья. Агентство по оказанию чрезвычайной помощи предоставило 13 грузовиков со средствами первой необходимости для пострадавших.

Количество пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 23, информирует портал Hawaii News Now со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости. Гавайи увеличились на два квадратных километра из-за извержения вулкана. Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Выброс лавы произошел утром в понедельник, вулканическая бомба из лавы упала на судно, на борту которого находились 49 пассажиров и три члена экипажа, и пробила дырку в крыше. Одна из пострадавших была госпитализирована с переломом бедра, другие пассажиры получили ожоги и царапины. По данным портала, вулканическая бомба была размером с баскетбольный мяч. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.