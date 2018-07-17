За первое полугодие производство автомобилей в Казахстане выросло в два раза

По итогам первой половины 2018 года выпуск автомобилей в Казахстане вырос в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Производство легковых автомобилей выросло на 76,4%, доля продаж отечественного автопрома за шесть месяцев достигла 47,04%. В 2018 году произведено техники на 88,26 млрд тенге, сообщает пресс-служба Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ).

«Продажи автомобилей с лейблом «Made in Kazakhstan» выросли в два раза. Вместе с продажами растет и вклад автопрома в машиностроении. По результатам января-июня 2018 года доля достигла 18,8% всей отрасли», - говорится в сообщении ассоциации.

По данным АКАБ, за шесть месяцев 2018 года в Казахстане произведено 14 660 транспортных средств всех типов против 8768 в аналогичный период прошлого года. На шести казахстанских заводах было выпущено 13 725 легковых автомобилей (+76,4%), 486 грузовиков (-0,2%), 153 автобусов (-51,1%), 210 прицепов и полуприцепов (+60,3%) и 86 единиц прочей специализированной техники (+60,3%).

Стоимость выпущенной в июне продукции автопрома оценивается в 16,74 млрд тенге, что на 10,4% меньше результата мая 2018 года (18,68 млрд тенге). Однако совокупный результат шести месяцев превысил аналогичный результат прошлого года на 36,8% (88,26 млрд против 64,50 млрд тенге).

Наибольший рост производства демонстрирует костанайский «СарыаркаАвтоПром» +123,2% к результатам прошлого года, за шесть месяцев здесь было произведено 5297 легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске предприятием «Азия Авто» было собрано 8573 автомобиля (+51,7%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 280 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 94 единицы техники, семипалатинские компании СемАЗ и Daewoo Bus закрыли первое полугодие с результатами 89 и 67 единиц, соответственно.

«С одной стороны, работает отложенный спрос и локализация всей модельной линейки Hyundai и Lada представленной в Казахстане, с другой – помогают программы поддержки производителей программами льготного кредитования и утилизации в обмен на сертификаты. За последний год в стране, было выдано почти 15 тысяч скидочных сертификатов, большая часть из которых была использована на покупку 7,5 тыс. автомобилей отечественного производства», - прокомментировала динамику рынка вице-президент АКАБ Анар Макашева.