Казахтелеком и Казатомпром планируется вывести на IPO и III и IV кварталах 2018 года

В третьем и четвертом кварталах текущего года фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» намерен вывести на IPO компании Казахтелеком и Казатомпром, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый зампред фонда Алик Айдарбаев. Всего же до конца года планируется приватизировать 59 компаний.

«Особое внимание уделяется приватизации шести крупнейших нацкомпаний – кандидатов на IPO/SPO. В периметре этих сделок планируется реализовать 14 их дочерних компаний. Три из шести компаний-кандидатов уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO/SPO. В частности, рассматривается возможность размещения акций Казахтелеком до конца III квартала текущего года. В отношении Казатомпрома есть нацеленность на размещение акций в IV квартале, по Air Astana также ведётся подготовка», - сказал Айдарбаев.

В целом, по его информации, комплексный план приватизации охватывает 200 активов фонда, 9 из которых это компании-кандидаты на IPO/SPO или стратегическую продажу.

«На 1 июля 2018 года из группы фонда выбыло 144 актива или 75% из 191 активов, подлежащих приватизации. В том числе реализовано 80 активов на сумму 139,78 млрд тенге, по 64 активам приняты соответствующие решения о ликвидации и реорганизации», - сообщил он.

По словам Айдарбаева, до конца 2018 года в группе фонда запланирована приватизация 59 активов, из которых 15 реализовано с начала года, по 22 активам сделки на стадии завершения, 22 - в предпродажной подготовке, из которых 12 уже рассмотрены госкомиссией и будут вынесены на торги ближайшее время, по 10 активам готовятся материалы на вынесение на рассмотрение госкомиссией.

«К реализации в 2018 году подготавливаются такие сложные крупные активы как Казмортрансфлот, КБТУ, Востокмашзавод и другие», - также пояснил Айдарбаев.