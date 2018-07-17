Всего Самрук-Казына намерена до конца года приватизировать 59 активов
Казахтелеком и Казатомпром планируется вывести на IPO и III и IV кварталах 2018 года
Фото пресс-службы фонда Самрук Казына

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В третьем и четвертом кварталах текущего года фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» намерен вывести на IPO компании Казахтелеком и Казатомпром, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый зампред фонда Алик Айдарбаев. Всего же до конца года планируется приватизировать 59 компаний.

«Особое внимание уделяется приватизации шести крупнейших нацкомпаний – кандидатов на IPO/SPO. В периметре этих сделок планируется реализовать 14 их дочерних компаний. Три из шести компаний-кандидатов уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO/SPO. В частности, рассматривается возможность размещения акций Казахтелеком до конца III квартала текущего года. В отношении Казатомпрома есть нацеленность на размещение акций в IV квартале, по Air Astana также ведётся подготовка», - сказал Айдарбаев.

В целом, по его информации, комплексный план приватизации охватывает 200 активов фонда, 9 из которых это компании-кандидаты на IPO/SPO или стратегическую продажу.

«На 1 июля 2018 года из группы фонда выбыло 144 актива или 75% из 191 активов, подлежащих приватизации. В том числе реализовано 80 активов на сумму 139,78 млрд тенге, по 64 активам приняты соответствующие решения о ликвидации и реорганизации», - сообщил он.

По словам Айдарбаева, до конца 2018 года в группе фонда запланирована приватизация 59 активов, из которых 15 реализовано с начала года, по 22 активам сделки на стадии завершения, 22 - в предпродажной подготовке, из которых 12 уже рассмотрены госкомиссией и будут вынесены на торги ближайшее время, по 10 активам готовятся материалы на вынесение на рассмотрение госкомиссией.

«К реализации в 2018 году подготавливаются такие сложные крупные активы как Казмортрансфлот, КБТУ, Востокмашзавод и другие», - также пояснил Айдарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Прикаспийский саммит в Актау запланирован на 12 августа - МИД Казахстана
Новости
Правительство вскоре должно принять решение по проекту перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ - Самрук-Энерго
Новости
Специальное расследование начато в Астане после смерти нескольких рожениц - Биртанов
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане будут освобождены до 5000 осужденных за тяжкие преступления
Новости
Презумпция виновности государства будет обозначена в законодательстве - Асанов
Новости
Казахтелеком получил разрешение на покупку 75% акций Kcell
Новости
На юг и запад Казахстана возвращается сильная жара
Новости
Колебания курса тенге не скажутся на благосостоянии казахстанцев, уверен Назарбаев
Новости
Специальное расследование начато в Астане после смерти нескольких рожениц - Биртанов