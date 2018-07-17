Приватизация 4 крупных объектов может не состояться из-за действий ряда министерств - Минфин

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов заявил, что приватизация 4 крупных объектов находится под угрозой из-за действий 4 министерств. Ведомства не выполнили необходимые мероприятия перед выставлением активов на продажу, сообщает МИА «Казинформ».

«Это объекты министерств по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, образования и науки (...) Хотя министерством финансов неоднократно указывалось госорганам на необходимость ускорения процедур по приватизации», - пояснил во время заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов.

Он также напомнил, что план приватизации на первое полугодие включал продажу 104 топовых объектов. Впоследствии на аукцион были выставлены 89 активов, остальные 15 - реорганизованы и ликвидированы. По их окончанию были проданы 39 активов на сумму 36 млрд тенге. Из 63 топовых объектов комплексного плана на сегодняшний день продано 15 на сумму 110,5 млрд тенге.

В этом году планируется реализовать оставшиеся 39 топовых активов, 2 из 8 выставленных на продажу в первом полугодии уже были проданы. «Остальные объекты на стадии предпродажной подготовки и переговоров с потенциальными покупателями», - пояснил Султанов.

В целом, по словам министра, за первое полугодие из 887 объектов комплексного плана выставлено 502 объекта, из них продан 421 актив на сумму 216 млрд тенге. Ещё 266 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации. Выполнение rомплексного плана приватизации с учетом реорганизуемых и ликвидируемых объектов составляет 77,4%.