На маршрутах предпологается использовать самолеты региональной авиации
Новые рейсы в Баянауыл планируется открыть из Астаны, Алматы и Павлодара
Фото Жанары Каримовой

К следующему туристическому сезону в Казахстане могут быть открыты рейсы из Астаны, Алматы и Павлодара в Баянауыл. Для полётов по эти маршрутам будут использоваться судна региональной авиации, сообщает МИА «Казинформ».

В пресс-службе Комитета гражданской авиации пояснили, что для повышения доступности курортной зоны в Баянаульском районе реконструируется взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием. Её длина составляет 1200 метров, а ширина - 21 метр. Помимо этого местный аэродром будет оснащен необходимым аэронавигационным оборудованием, а для обслуживания пассажиров будет построено здание площадью 200 квадратных метров. Ремонт аэродрома должен завершиться к концу 2018 года.

Ранее в туристический сезон были запущены несколько внутренних авиарейсов из Астаны и Алматы в Балхаш, Ушарал и Урджар.


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