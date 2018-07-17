Новые рейсы в Баянауыл планируется открыть из Астаны, Алматы и Павлодара

К следующему туристическому сезону в Казахстане могут быть открыты рейсы из Астаны, Алматы и Павлодара в Баянауыл. Для полётов по эти маршрутам будут использоваться судна региональной авиации, сообщает МИА «Казинформ» .

В пресс-службе Комитета гражданской авиации пояснили, что для повышения доступности курортной зоны в Баянаульском районе реконструируется взлетно-посадочная полоса с твердым покрытием. Её длина составляет 1200 метров, а ширина - 21 метр. Помимо этого местный аэродром будет оснащен необходимым аэронавигационным оборудованием, а для обслуживания пассажиров будет построено здание площадью 200 квадратных метров. Ремонт аэродрома должен завершиться к концу 2018 года.

Ранее в туристический сезон были запущены несколько внутренних авиарейсов из Астаны и Алматы в Балхаш, Ушарал и Урджар.



