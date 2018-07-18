Мир за ночь. 17-18 июля 2018 года

Президент США заявил, что оговорился, когда говорил, что доверяет России; в Никарагуа продолжаются протесты, еще три человека убиты; сирийская армия атаковала город Нава на юге провинции Дараа после возвращения тысяч беженцев в населенный пункт.

Япония и Евросоюз подписали соглашение о свободной торговле, передает BBC. Его объем оценивается в треть мирового валового продукта, и оно непосредственно затрагивает интересы 600 млн человек. Большую часть экспорта из Европы в Японию составляют молочные товары, а японский экспорт в основном составляют автомобили. Это соглашение контрастирует с политикой администрации Дональда Трампа, которая недавно ужесточила импортные тарифы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что подписанное соглашение основано на принципе взаимной выгоды, лежащей в основе свободной торговли.

«Мы показываем миру, что можно стать сильнее и лучше, если работать вместе. Нас вдохновляет идея торговли, основанной не на барьерах и тарифах, а на наших ценностях и принципах, на поиске взаимовыгодных решений, при которых в выигрыше остается каждый участник процесса», – заявил Юнкер. Полтора года назад США вели переговоры с рядом азиатских стран, в том числе с Японией, о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле, однако после вступления в должность президента Трампа Америка вышла из этих переговоров.

Дональд Трамп принимает выводы американских спецслужб о вмешательстве России в выборы в 2016 году, пишет BBC. При этом американский президент заявил, что не верит, что это вмешательство оказало какое-либо влияние на результаты выборов, передает ТАСС. «Я полностью поддерживаю американские разведведомства и всегда поддерживал. И я глубоко убежден, что действия России не оказали совершенно никакого влияния на исход выборов. Давайте смотреть на вещи реально, и я говорил об этом множество раз: я поддерживаю выводы нашей разведки, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году. Но никакого сговора не было», – отметил он.

Ранее журналисты спросили Дональда Трампа, верит ли он американским спецслужбам или российскому президенту. «Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она», – ответил Трамп на вопрос корреспондента. Это замечание вызвало резкую критику, после чего американский лидер сделал заявление об оговорке. «Я сказал "могла быть" вместо "не могла быть", - заявил Трамп. - Фраза должна была звучать так: "Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия». Президент США пообещал принять все необходимые меры для того, чтобы обезопасить будущие выборы, однако подчеркнул, что дипломатия и поддержание контактов с Россией предпочтительнее вражды.

Три человека убиты в ходе атаки проправительственных сил против манифестантов в Никарагуа, сообщают РИА Новости. По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, полицейский, подросток и женщина погибли в городе Масайя, где сторонники властей пытались разобрать возведенные на улицах города баррикады. Сейчас доступ в город закрыт правительственными силами. С 18 апреля в Никарагуа проходят акции протеста против предложенной властями реформы, предлагавшей увеличить выплаты работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил реформу, однако протесты продолжаются. Общее число жертв протестов превысило 350 человек.

Сирийская армия атаковала город Нава на юге провинции Дараа, передает Reuters. Воздушная атака началась через несколько часов после того, как тысячи беженцев вернулись с израильской границы в город. По словам одного из жителей, они вернулись, услышав о том, что ополченцы договорились с российскими военными, и сдадут оружие в обмен на возможность уйти через безопасный коридор. Сирийская оппозиция обвиняет Россию в тяжелой бомбардировке городов, занятых оппозиционерами, вынуждающей мирных жителей бежать и покидать свои дома. Также они заявляют, что интенсивные бомбардировки заставили оппозиционеров принять условия соглашения, сдаться и уйти через безопасный коридор к другим повстанческим группировкам, предварительно сдав свое оружие. Тех же, кто принял решение не уходить, по их словам, принудительно зачисляют в правительственные войска.