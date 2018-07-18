​Тенге вновь ослаб до 344 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $51,35 млн., показав рост на $11,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $71,77 за баррель. Как писал Reuters, во вторник котировки снизились до $72 за баррель. За прошедшую неделю они подешевели почти на 10% из-за возобновления работы ливийских портов и перспективы роста поставок от России и других нефтепроизводителей. На это также повлияли сообщения о том, что США могут «распечатать» стратегические резервы нефти, а также прогноз управления энергетической информации США (EIA) о росте добычи в августе американской сланцевой нефти.

Рубль, в свою очередь, демонстрировал отрицательную динамику во вторник на фоне трехмесячных минимумов нефти Brent и встречи президентов США и России, завершившейся без крепких договорённостей и решений. По расчётам аналитиков Росбанка, в случае снижения котировок Brent к 200-дневной средней отметке - $68,60 за баррель, курс доллара может уйти выше отметки в 63 рубля.