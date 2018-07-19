Сотрудники автовокзала «Сайран» не знают, когда завершится его реконструкция

Срок окончания реконструкции автовокзала «Сайран» в Алматы не определен. Между тем, ремонт на прилегающей к вокзалу территории уже ведется, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного инженера ТОО МА «Сайран».

«Срок завершения реконструкции автовокзала не определен», - говорится в ответе за подписью главного инженера на официальный запрос информагентства.

Однако он подчеркнул, что ремонт уже начат «вдоль здания автовокзала со стороны улицы Толе би, с укладкой тротуарной плитки и ремонтом гранитного ограждения».

Вместе с этим он поделился некоторыми деталями реконструкции: «Для проведения работ заключены договора: на услуги по мытью ракушечника, оцинковочному потолочному элементу, чистка мраморных колонн, чистка гранитных ступеней, площадок».

Кроме того, автовокзал подписал договора с компаниями по разработке эскизного проекта по ремонту столовой в зале ожидания автовокзала, демонтажу и обшивке потолка здания и балкона автовокзала, а также реконструкции ряда других объектов автовокзала «Сайран».

В начале июля управление архитектуры и градостроительства города Алматы представило план реконструкции автовокзала «Сайран» и прилежащей территории. Автовокзал включен в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия города Алматы.