В Кемерово начали снос ТРЦ «Зимняя вишня»

Тяжелая техника приступила к сносу сгоревшего в российском городе Кемерово торгового центра «Зимняя вишня». Каждый этап демонтажа продлится 40 дней, сообщает Коммерсант со ссылкой на «Интерфакс».

По информации издания, сначала будут разобраны и вывезены металлические конструкции, потом — железобетонные конструкции. Ранее площадка «Зимней вишни» была расчищена от строительного мусора, были разобраны шлагбаумы на территории торгового центра и вентиляционное оборудование на кровле. Спецтехника для сноса здания прибыла позднее.

Во время пожара в «Зимней вишне», который произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, из них 37 - дети. В списке потерпевших по уголовному делу более 250 человек, обвиняемыми проходят 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.

Вчера стало известно, что прокуратура обжаловала постановление об аресте руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара. Ранее следствие заявляло, что на потерпевших оказывается давление со стороны коллег Бурсина. В июне Владимир Путин отправил в отставку начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова. Правовая экспертиза по делу о пожаре подтвердила, что Мамонтов и его подчиненный, ответственный за надзор и профилактику, халатно отнеслись к своим обязанностям.

После пожара в Кемерово были проведены массовые проверки в торгово-развлекательных центрах Казахстана, в результате чего было выявлено 15 тыс. нарушений и взыскано штрафов на более чем 19 млн. тенге.