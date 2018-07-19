​Тен был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти

После нападения Денис Тен был доставлен в Центральную клиническую больницу Алматы в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за его жизнь 2,5 часа, но в 17:30 констатировали биологическую смерть, сообщает Казинформ со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача Центральной клинической больницы Алматы Ержана Куттыкожина.

«Денис был доставлен в состоянии клинической смерти. Уже в карете скорой помощи начались сердечно -легочные реанимационные действия. Более двух часов проводились мероприятия в стационаре. Пациент был полностью подготовлен к оперативному вмешательству. Но отсутствовало сознание, он находился в состоянии клинической смерти. До операции дело не дошло. Шло усиленное вмешательство, 2,5 часа боролись за него в реанимации. Констатировали смерть в 17:30», - рассказал Куттыкожин.

Между тем глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил журналистам вечером в среду, что ранение Дениса Тена было "фактически несовместимо с жизнью".

"Помощь была оказана своевременно в полном объеме. В связи с тяжелым ранением, фактически несовместимым с жизнью спасти его не удалось", - сказал он.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался на 26-м году жизни в результате полученного днём в Алматы ножевого ранения. В 15:00 он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением, которое получил при попытке предотвратить кражу зеркал с собственной автомашины.

По указанному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию двух подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

Первый казахстанский чемпионат Тен выиграл в 2006 году, когда ему было 12 лет, выступать на международных состязаниях он начал только годом позже из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев. В 2010 году Тен переехал в Лос-Анджелес к новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. С тех пор он становился медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, Чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. По состоянию на февраль 2017 года спортсмен занимал 9-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.