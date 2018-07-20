Выручка Microsoft выросла до $100 млрд

В четверг корпорация Microsoft отчиталась за четвертый квартал финансового года, который завершился 30 июня и представила отчетность за весь год, сообщает газета « Коммерсант ».

В отчетности указывается, что квартальная выручка компании выросла на 17% до рекордных $30,1 млрд. Чистая прибыль корпорации также увеличилась – на 10% до $8.9 млрд. Рекордной также оказалась выручка Microsoft за год и впервые превысила $100 млрд, составив $110,4 млрд. Благодаря превысившим ожидания экспертов результатам акции Microsoft показали рост на 4% в четверг. На прошлой неделе капитализация компании впервые в истории превысила $800 млрд.

Одна из причин рекордных показателей Microsoft – хорошие показатели ее облачной платформы Azure. Выручка данной технологии в четвертом квартале выросла на 89%.