​Глава «Казавиаспаса» заявил о нехватке техники для спасательных операций

Сегодня в Казахстане имеется 27 вертолетов и самолетов, которые используются для ликвидации ЧС и санитарной авиации. Однако, чтобы решать все задачи количество техники необходимо увеличить вдвое, заявил во время брифинга генеральный директор «Казавиаспас» Андрей Косолапов.

«Всего у нас 27 единиц вертолетной техники. Это мало. Должно быть в два раза больше. Потому что те задачи, которые сегодня перед нами стоят – это санавиация, защита лесов, поисково-спасательные дежурства, а недавно нас также попросили поработать по линии туризма, на них вертолетов у нас катастрофически не хватает», - заявил Косолапов.

По его информации, в дорожной карте КЧС заложили увеличение техники практически в два раза в ближайшие 3-5 лет. На модернизацию необходимо порядка 130 млрд тенге - порядка 20 единиц вертолетов и 19 единиц самолетов, в том числе тяжелые самолеты, которые используются в минобороны С-295.

«Год назад, когда я вступил на должность гендиректора, я сразу поднял вопрос об обеспечении парка. Хочу сказать, что вышли на правительственный уровень, который нас поддержал. Принята дорожная карта, где предусматривается с 2019 года наполнение нашего парка техникой, ориентированной на тушение пожаров, переброску личного состава, грузов и санавиацию. Надеюсь, дорожная карта будет реализована. Скажу, что из-за финансирования идет она пока туго. Сейчас мы ведем подготовительный период, обосновываем бюджет, подбираем технику», - признал Косолапов.