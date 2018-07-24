Бездействие правоохранителей предположительно стало причиной убийства 18-летней жительницы посёлка Затобольск
​Суд Костанайской области санкционировал арест обвинённых в халатности полицейских
Фото с сайта azattyq.org

Костанайский районный суд выдал санкцию на арест старшины и старшего сержанта местной полицейской службы. Они обвиняются в том, что не отреагировали на сообщение о нападении на 18-летнюю жительницу посёлка Затобольск Дарью Махортову, сообщает региональное издание «Наш город».

«Полицейских арестовали, всю остальную информацию узнавайте в приёмной судьи», - сообщили журналистам портала в канцелярии суда.

По данным СМИ, арест полицейских санкционировал судья Серик Айбасов. Полицейские обвиняются по ст. 371 ч. 2 Уголовного кодекса (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

Санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Полицейские вину не признали, проходит досудебное расследование.

20 июля Дарья Махортова вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону поселка Затобольск. Момент нападения на девушку видела проходящая мимо пара, которая сообщила об этом полицейской службе.

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