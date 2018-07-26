В Алматы пройдет акция в поддержку детского хосписа «Я с тобой»

В субботу в Алматы начнется акция в поддержку детского хосписа «Я с тобой». Торговый центр Esentai и дизайн-бюро Etage выпускают благотворительную коллекцию, все средства от продажи которой будут направлены в хоспис.

28 июля на третьем этаже Esentai Mall и Esentai Square в 19:00 стартует продажа благотворительной коллекции. Стоимость одежды Esentai X Etage: от 10 тысяч до 17 тысяч тенге, коллекция будут в продаже до 31 августа.

«Проект осуществлен при полной финансовой и административной поддержке Esentai Mall и реализован в рекордные сроки: в этом году хоспис работает без государственных грантов и существует исключительно за счет пожертвований, поэтому каждый день на счету. Хоспис оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь неизлечимо больным детям и их семьям. Хоспис «Я с тобой» был создан в 2009 году по инициативе Общественного фонда поддержки онкологических больных «Здоровая Азия». В 2018 году на попечении центра находятся около 200 детей. Через выездные бригады хоспис помогает больным на дому, и одновременно до 12 детей центр принимает в своем доме в поселке Кыргаулды вблизи Алматы. За годы своего существования центр доказал, что онкологические заболевания – это не приговор. Только в 2017 году благодаря работе центра 72 ребенка были сняты с учета как дети, победившие болезнь», - пишут организаторы акции.

Благотворительная коллаборация Esentai X Etage станет первым шагом к большой краудфандинговой кампании в поддержку хосписа, старт которой планируется на сентябрь. Сайт хосписа, через который можно отправить финансовую помощь.

Первый казахстанский детский паллиативный центр «Я с тобой», созданный Нагимой Плохих, работает благодаря поддержке казахстанцев и силе его сотрудников. В хосписе помогают детям не только с онкологическими заболеваниями, но и детям из социально уязвимых слоев населения, детям с ДЦП и так далее. О работе центра написал журналист Vласти Алпамыс Уалбеков.