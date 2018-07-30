503 студента обучаются в рамках государственной образовательной накопительной системы

Сейчас в рамках государственной образовательной накопительной системы копят депозиты на обучение 19 166 вкладчиков, а обучаются по этой системе 503 студента, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций президент АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов.

«В рамках государственной образовательной накопительной системы на сегодняшний день зарегистрировано 19166 образовательных накопительных вкладов на сумму 16 802 561 331 тенге. В феврале текущего года выплачено 757 409 000 тенге госпремий по 14739 вкладчикам. Общая сумма выплаченной госпремии составляет 1 644 761 000 тенге. На данный момент заключено 105 соглашений в сфере ГОНС с вузами и 525 соглашений с колледжами республики для ведения мониторинга студентов, обучающихся за счет вкладов ГОНС», - рассказал Ибрагимов.

При этом он отметил, что в рамках системы обучаются 503 студента. Ибрагимов напомнил, что соответствующий закон был принят в Казахстане в 2013 году. Преимуществом депозитов в системе является то, что помимо банковского вознаграждения до 12%, на вклады начисляется госпремия, размер которой составляет 5% годовых, а для приоритетной категории населения - 7%.

«Если говорить о сумме, которую нужно накапливать, есть различные сценарии. Если ежемесячно откладывать порядка 7-10 тысяч тенге, то сумма будет соизмерима той, чтобы полностью обеспечить оплату за высшее образование. Эта сумма подъемная», - считает глава финцентра.

По его словам, в прошлом году были приняты дополнительные поправки, в рамках которых государство постаралось максимально «обезопасить вклады».

«Счет полностью застрахован от любых взысканий, как, например, третьих лиц, госучреждений, правоохранительных или фискальных органов. Никто не может наложить арест или обременение на этот счет. Касательно банков второго уровня, у нас есть требования к рейтингам банков, есть мониторинг с банками, с которыми мы работаем», - заверил Ибрагимов.