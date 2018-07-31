Human Rights Watch призывает Казахстан не депортировать Сайрагуль Сауытбай в Китай

Казахстану следует игнорировать давление Китая и, как участнику Конвенции о статусе беженцев, исполнить свои обязательства, защитив Сайрагуль Сауытбай от преследования, с которым она может столкнуться в случае депортации в Китай, сообщает Human Rights Watch.

Сайрагуль Сауытбай – этническая казашка с китайским гражданством. Как ранее сообщало издание Holanews , два года назад ее муж и двое детей переехали в Казахстан, став после этого гражданами страны. Сама Сауытбай была государственным служащим в Китае, поэтому не решилась на смену гражданства. Она состояла в Коммунистической партии Китая и работала в государственном «политическом лагере» для этнических казахов и уйгуров.

Сауытбай была одной из немногих, кто решился публично говорить о насильственном политическом переобучении в специальных лагерях Синьцзяня. Она неоднократно заявляла, что такие учреждения мало чем отличаются от тюрем. По данным Human Rights Watch, в этих лагерях содержатся сотни тысяч человек, где они подвергаются пыткам и политическому внушению.

Как отмечает Human Rights Watch, ранее в этом году Сауытбай бежала из Синьцзяна в Казахстан, опасаясь за свою безопасность. Holanews, в свою очередь, объяснял приезд Сауытбай в Казахстан сложным переживанием разлуки с детьми. Она выехала за пределы Китая, воспользовавшись одноразовым разрешением, но обратно не вернулась, из-за чего была объявлена в розыск китайскими властями. Вскоре после прибытия в Казахстан она была задержана местной полицией.

Женщина не отрицает своего незаконного пересечения границы, но попросила Казахстан предоставить ей политическое убежище из-за страха быть подвергнутой пыткам. Китай не скрывает, что хочет экстрадиции Суаытбай - его правительство уже запрашивало такую возможность, а представители консульства посещали одно из судебных слушаний.

На слушаниях Панфиловского районного суда 23 июля Сауытбай заявила, что готова отбыть любой срок в Казахстане. Такого же исхода дела пытается добиться её адвокат Абзал Куспан, однако прокурор отклонил его предложение. В случае признания вины женщины, полагает Human Rights Watch, ей грозит депортация в Китай. В отношении неё также могут быть применены пытки.

Следующие слушания по делу Сауытбай запланированы на 1 августа, женщина опасается их итогов. Наблюдения Human Rights Watch неоднократно свидетельствовали, что в подобных ситуациях на протяжении последних 10 лет уйгуров принудительно возвращали в Китай, где они исчезали или информация об их состоянии была крайне ограниченной.