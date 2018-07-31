Суд отклонил ходатайство о прекращении дела Храпуновых

Судья специализированного межрайонного суда отказал правозащитникам семьи Храпуновых и другим фигурантам уголовного дела в ходатайстве о его прекращении. Ранее адвокаты 8 подсудимых по этому делу предлагали прекратить их уголовное преследование, поскольку сроки давности для их привлечения к ответственности уже истекли, сообщает МИА «Казинформ» .

«Ходатайство было отказано ввиду того, что сторона потерпевших была не согласна. После изучения дела и мнения стороны, суд постановил отклонить ходатайство в отношении подсудимых о прекращении дела», – объяснил решение судья Касым Калмагамбетов.

Главное судебное разбирательство состоится 6, 7 и 8 августа в открытом формате.

Подсудимыми по делу Храпуновых, кроме самих Виктора и Лейлы Храпуновых, также проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из фигурантов в разное время работали в структурах акимата Алматы. По делу также проходит 212 свидетелей, а его материалы состоят из 400 томов.

Специализированный межраойнный суд по уголовным делам Алматы начал слушания по делу Храпуновых без присутствия главных обвиняемых в середине июля этого года. Супруги Храпуновы обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группировкой, а также причинении ущерба государству на сумму, превышающую 250 миллионов долларов. Суд уже приговорил Виктора и Лейлу Храпуновых, а также Айяра Ильясова к заочному аресту.