Нацбанк приостановил действие лицензии страховой компании «Kompetenz»

Национальный банк приостановил действие лицензии АО «Страховая компания «Kompetenz» на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности до 1 февраля 2019 года, сообщает в среду пресс-служба регулятора.

«Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан № 155 от 30 июля 2018 года с 1 августа 2018 года со сроком до 1 февраля 2019 года включительно приостановлено действие лицензии АО «СК «Kompetenz» на право осуществления: страховой деятельности в обязательной форме страхования; деятельности по перестрахованию; страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона РК «О страховой деятельности», - говорится в сообщении.

Как пояснили в регуляторе, такое решение принято в связи с несоблюдением страховой компанией требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, АО «СК «Kompetenz» запрещается заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по страховой деятельности в обязательной форме страхования, деятельности по перестрахованию и страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, отметили в Нацбанке, по ранее заключенным договорам страхования и перестрахования компания «обязана выполнить принятые на себя обязательства».