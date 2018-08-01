Первый подозревается в хищении бюджетный средств, второй - в злоупотреблении должностными полномочиями
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Продлен домашний арест вице-министрам энергетики Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву

Суд № 2 Алматинского района продлил домашний арест вице министрам энергетики Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву до 1 сентября, сообщает информагентство «Казинформ».

Также до 1 сентября продлено содержание под стражей подозреваемых Серикбая Жумалинова и под домашним арестом Жана Нурбекова — до 2 сентября 2018 года.

Вице-министр энергетики Гани Садибеков был арестован в марте этого года — он подозревается в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак». По сообщению Нацбюро по противодействию коррупции, они похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. По подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд. тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд. тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска. Также предотвращено хищение еще 1,5 млрд. тенге выделенных на очистку озера в 2018 году.

Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». По данным Нацбюро, заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тыс. кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, перечисленных подрядчику.

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