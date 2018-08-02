Мир за ночь. 1-2 августа 2018 года

Иран планирует провести крупные учения в Персидском заливе; Курс турецкой лиры упал после объявления санкций в отношении нескольких чиновников со стороны США; Квартальные убытки Tesla возросли более чем вдвое; Президент США Дональд Трамп потребовал прекратить расследование его связей с Россией.

Министерство юстиции США объявило о задержании троих граждан Украниы, которые обвиняются в совершении кибератак и причастности к хакерской группировке FIN7, сообщает газета Коммерсант. Только в США FIN7 смогла успешно проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, и украсть более 15 млн. данных кредитных карт клиентов. Хакеров задержали на территории Европы.

«Три высокопоставленных члена развитой международной киберпреступной группировки, работающей в Восточной Европе, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружном суде США в Сиэтле»,— заявил помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски.

В ближайшие 48 часов иранский Корпус стражей исламской революции планирует начать масштабные военные учения в Персидском заливе, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на CNN. Американский телеканал отмечает, что учения могут быть направлены на «демонстрацию возможности перекрыть Ормузский пролив».

Иран, по оценке Вашингтона, намеревается провести более масштабные учения, чем обычно. «Время их проведения необычно. Обычно подобные учения Корпуса стражей исламской революции проходят гораздо позднее в году», — пишет CNN. По оценкам США, в них могут принять участие сотни военнослужащих, более 100 кораблей, а также воздушные и наземные силы, включая системы противоракетной обороны.

Ормузский пролив, который связывает Персидский залив с Аравийским морем, стратегически важен для поставки энергоресуров. В Персидском заливе в данный момент находится лишь один американский военный корабль — USS The Sullivans.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару преодолел психологический порог в пять лир за доллар с уровня 4,94 после сообщения о санкциях США против Турции, передают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.