Мир за ночь. 1-2 августа 2018 года

Министерство юстиции США объявило о задержании троих граждан Украниы, которые обвиняются в совершении кибератак и причастности к хакерской группировке FIN7, сообщает газета Коммерсант. Только в США FIN7 смогла успешно проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, и украсть более 15 млн. данных кредитных карт клиентов. Хакеров задержали на территории Европы.
«Три высокопоставленных члена развитой международной киберпреступной группировки, работающей в Восточной Европе, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружном суде США в Сиэтле»,— заявил помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски.
В ближайшие 48 часов иранский Корпус стражей исламской революции планирует начать масштабные военные учения в Персидском заливе, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на CNN. Американский телеканал отмечает, что учения могут быть направлены на «демонстрацию возможности перекрыть Ормузский пролив».
Иран, по оценке Вашингтона, намеревается провести более масштабные учения, чем обычно. «Время их проведения необычно. Обычно подобные учения Корпуса стражей исламской революции проходят гораздо позднее в году», — пишет CNN. По оценкам США, в них могут принять участие сотни военнослужащих, более 100 кораблей, а также воздушные и наземные силы, включая системы противоракетной обороны.
Ормузский пролив, который связывает Персидский залив с Аравийским морем, стратегически важен для поставки энергоресуров. В Персидском заливе в данный момент находится лишь один американский военный корабль — USS The Sullivans.
Курс турецкой лиры по отношению к доллару преодолел психологический порог в пять лир за доллар с уровня 4,94 после сообщения о санкциях США против Турции, передают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, что во вторник власти США объявили о введении санкций против двух турецких министров (министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу) из-за их связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Эти чиновники сыграли «ведущие роли в структурах, ответственных за арест и содержание под стражей Брансона», – говорится в заявлении минфина США. Ведомство называет задержание пастора несправедливым.
В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Соединенных Штатов «не останется без ответа». В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится, что Турция «выступает решительно против санкционного решения Минфина США». «Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения»,— подчеркнули в МИДе. В ведомстве добавили, что действия Вашингтона «серьезно навредят двусторонним отношениям».
Убытки компании Tesla за второй квартал текущего года составили $717,5 млн по сравнению с $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность Tesla, сообщает агентство ТАСС.
Согласно отчету, доходы компании возросли с $2,79 млрд во втором квартале прошлого года до почти $4 млрд за аналогичный период в этом году. За отчетный период текущего года Tesla поставила клиентам 40 тыс. 740 электромобилей всех выпускаемых предприятием моделей по сравнению с чуть более 22 тыс. за три месяца 2017 года. Самой продаваемой маркой стала Model 3 - почти 18 тыс. 440.
В мае Tesla сообщила, что по итогам первого квартала 2018 года зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. В третьем и четвертом кварталах 2017 года данный показатель составлял соответственно $619 млн и $675 млн. По итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла $330 млн.
В обращении к генпрокурору Джеффу Сешнсу президент США Дональд Трамп выступил против «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера и потребовал, чтобы оно было немедленно прекращено, сообщает русская служба BBC.
«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс теперь должен остановить эту подстроенную «охоту на ведьм», пока она еще больше не запятнала нашу страну. Боб Мюллер противоречит сам себе, и его 17 Сердитых демократов, которые делают его грязную работу, являются позором для США!», – заявил Дональд Трамп в одном из своих твитов. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что данный твит – не приказ и выражает мнение только самого президента.
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