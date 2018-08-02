WhatsApp ввел платные сервисы для бизнеса

Команда мессенджера WhatsApp ввела функцию платных сообщений для компаний в приложении WhatsApp Business, сообщают Ведомости со ссылкой на корпоративный блог компании. Новостное агентство Reuters со ссылкой на мессенджер сообщает, что стоимость сообщения будет варьироваться от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», – говорится в сообщении WhatsApp.

В блоге компании сообщается, что нововведения основаны на просьбах пользователей облегчить их общение с компаниями. Многие клиенты предпочитают общаться с поставщиками товаров и услуг в чате, вместо того, чтобы звонить или писать электронные письма.

Мессенджер предложил своим пользователям несколько вариантов связи с бизнесами. Они могут воспользоваться функцией обратной связи, оставив номер своего телефона на сайте компании или внутри ее приложения, чтобы она отправила необходимую информацию. Клиенты могут начать чат с помощью значка прямой связи на сайте компании или в ее рекламе на Facebook. Также появилась возможность обращения в службу поддержки.