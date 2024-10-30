На создание мультфильмов на казахском языке выделят 350 млн тенге – Аймагамбетов

На создание мультфильмов на казахском языке выделят 350 млн тенге, чтобы у детей был доступ к интересному контенту, сообщил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

«В ходе рассмотрения проекта бюджета на следующий год мы ввели в закон норму о выделении 350 млн тенге на создание мультфильмов на казахском языке и обеспечение их загрузки не только на телевидение, но и в интернет, включая YouTube. Мы верим, что это позволит детям получить доступ к интересному контенту на казахском языке», - написал он.

Депутат отмечает, что мультфильмов на казахском языке очень мало, а на таких платформах, как YouTube, их вовсе нет, несмотря на то что дети предпочитают смотреть мультфильмы в интернете.

Также Аймагамбетов считает, что нужно улучшать качество контента. По его словам, у телеканала «Балапан» очень мало денег на оплату создателям контента, поэтому они работают только на поддержку языка и часто действуют как волонтеры.

«Поэтому мы считаем, что дополнительные средства, выделенные за счет этого бюджета, будут способствовать повышению качества контента на казахском», - заверяет депутат.

Аймагамбетов также обратил внимание на необходимость провести качественное научное исследование потребления казахского контента среди детей. По его словам, соответствующее предложение направлено в министерство науки и высшего образования.

Помимо прочего, депутат отметил важность перевода на казахский язык популярных мультфильмов мирового масштаба и загрузки их на YouTube. Однако это трудоемкий процесс и работа с правообладателями. Но депутат пообещал, что работа в этом направлении в будущем продолжится.