Казахстанский архитектор стал почетным членом Королевского Института Британских Архитекторов

RIBA - профессиональная организация британских архитекторов. Ее действительными членами являются 44 тыс. человек. Членство в RIBA - это своеобразный знак качества, залог безопасности и инструмент развития современной британской архитектурной мысли, оказывающей большое влияние на мировую архитектуру.

Нурлан Камитов – основатель бюро INK Architects, созданного в 2004 году. В бюро работает более 70 человек в двух офисах: в Алматы и в Астане. Компания имеет сертифицированных архитекторов BREEAM и LEED. За время работы компанией INK Architects было спроектировано более 5 млн квадратных метров как в области жилого, так и коммерческого строительства, а также дизайн интерьеров общественного назначения. В портфолио компании проект архитектуры интерьера пятизвёздочного отеля Hilton Astana. В Астане компанией также были спроектированы ЖК «Экспо Бульвар», БЦ Аура, ЖК Ray Residence, ЖК «Арнау премиум», БЦ Sensata, ЖК «Крокус сити», МЖК Dream City, ЖК BI City Seoul и Tokyo и «Централ Парк», а в Алматы – Central Avenue, Art Residence и Gagarin Park.

«Членство в RIBA дает большие возможности и преимущества. Это не только гарантия качества работ Нурлана Камитова, но и возможность работы на международных площадках – Британия, ЕС и другие страны, а также участие в международных конкурсах и проектах, которые доступны только для определенного круга архитекторов. Прием в члены RIBA - это высокая оценка деятельности и доказательство уровня казахстанского проектирования, не уступающего общепризнанному мировому стандарту», - отмечается в сообщении, распространенном INK Architects.

RIBA организует различные конкурсы и награждает наиболее интересные мировые проекты. Самые известные премии - это Британская премия Стирлинга за лучшую архитектуру, самая высшая награда архитектора - Королевская Золотая медаль. Главная награда Великобритании присуждается архитектору или группе архитекторов за выдающиеся достижения и заметное влияние на развитие архитектуры. Она вручается RIBA уже полтора века и о ней мечтают многие профессионалы.