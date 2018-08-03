​Тенге держится у отметки 350 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 349,81 тенге, показав рост на 0,37 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $71,8 млн., показав рост на $3,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,44 за баррель. Как пишет Reuters, котировки остаются устойчивыми после небольшой корректировки накануне, вызванной хеджированием ряда участников нефтяного рынка, которые ожидают снижения запасов нефти США. В то же время рост цен сдерживают прогнозы по увеличению роста мировых поставок.