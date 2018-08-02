​Новые санкции США против России могут обернуться 15% падением рубля

Если США введут санкции, запрещающие инвесторам работать с российским государственным долгом, рубль может упасть на 15%, до 72-73 рублей, оценили аналитики Citigroup. Этот вариант расширения санкций — один из самых вероятных: он присутствует почти во всех основных предложениях Конгресса, сообщает The Bell .

Санкции против российского госдолга могут вызвать масштабный отток капитала с российского рынка, констатируют аналитики Citigroup, которых цитирует Bloomberg. Если ограничения коснутся всех выпусков госдолга, падение рубля составит 15% (если считать от нынешних 63 рублей за доллар — до 72,45), если они коснутся только новых выпусков — 5% (до 66,15 рублей за доллар). Доходность российских ОФЗ (то есть стоимость заимствований для правительства) вырастет с нынешних 7,76% до 8,61% до конца 2018 года и до 11,9% — к концу 2019-го.

Санкции против российского госдолга могли быть введены еще в январе этого года, одновременно с публикацией «кремлевского списка». Bank of America называл их главным «черным лебедем» для российской экономики в 2018 году. Но тогда минфин США счёл, что такое решение может дестабилизировать мировые рынки, и отказался от этого плана. Но после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки, вызвавшей возмущение в США, обсуждение новых санкций против России возобновилось.

Сейчас в Конгрессе разрабатывается несколько таких законопроектов; санкции в отношении российского госдолга содержатся и в возрождённом проекте DETER Act сенаторов Рубио и ван Холлена, и в новом проекте сенаторов Грэма и Менендеса.

Санкции США — не единственная угроза рублю во втором полугодии 2018 года: на этой неделе Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на обязательную продажу в России валютной выручки крупнейших экспортеров. Снятие запрета для одной лишь «Роснефти» может снизить предложение валюты на российском рынке на сумму до $64 млрд в год. Впрочем, аналитики считают, что сильно на рубль это повлиять не должно — экспортеры давно научились обходить запрет, и резкого роста дефицита валюты не будет.

«При отсутствии дополнительных негативных факторов» (преимущественно новых санкций) к концу 2018 года рубль мог бы, наоборот, укрепиться на 6-13%, до 55-59 рублей за доллар, считают экономисты РАНХиГС и Института Гайдара. Этому способствует укрепляющийся весь этот год положительный платежный баланс российской экономики.